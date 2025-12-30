Schlägerei in Ischgl: Niederländer prügelte 24-Jährigen krankenhausreif

Am Abend des Stefanitags kam es in einem Lokal in Ischgl zu einer Schlägerei: Ein 21-jähriger Niederländer verpasste einem Belgier (28) Faustschläge ins Gesicht. Einen anderen Niederländer (24) schlug er ebenfalls mit der Faust und verletzte ihn zusätzlich mit Fußtritten, als er bereits am Boden lag.

Der 24-Jährige musste nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams gebracht werden. Der Belgier begab sich selbstständig in ambulante Behandlung.

Aussage verweigert

Der Beschuldigte verweigerte nach dem Vorfall die Aussage gegenüber den Beamten. Die Polizei führt derzeit weitere Erhebungen durch und wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck erstatten.