Tirol: Häftling nutzte Ausgang für Einbruchstour

Als unbelehrbar hat sich offenbar ein 33-jähriger Häftling in Tirol entpuppt. Der Mann nützte nämlich im Jänner bewilligte Hafturlaube bzw. Ausgänge für Einbruchstouren in Innsbruck.

So schlug er etwa laut Polizei bei neun parkenden Autos die Seitenscheiben ein und stahl Bargeld, Schmuck und Zigaretten. Darüber hinaus soll er in der Nacht in ein Gastlokal eingebrochen sein und Bargeld sowie andere Gegenstände gestohlen haben. Die Folge: Die Ausgänge sind passé.