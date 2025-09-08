Ferienhütte in Tirol in Brand geraten

Ein zur Ferienhütte umfunktioniertes Stadel ist Sonntagnachmittag im Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) in Brand geraten. Die Löscharbeiten erwiesen sich für die Feuerwehr aufgrund des unwegsamen Geländes als schwierig, teilte die Polizei mit. Die gesamte auf einem abgelegenen Feld errichtete Hütte stand schließlich in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten mussten auch Stromleitungen abgeschaltet werden. Die Mieter hatten die Hütte indes bereits verlassen. Verletzt wurde niemand.