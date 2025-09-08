Ferienhütte in Tirol in Brand geraten
Die Ursache für den Brand ist noch völlig unklar. Es gab keine Verletzten.
Zusammenfassung
- Ferienhütte auf abgelegenem Feld in Weerberg (Tirol) geriet Sonntagnachmittag in Brand.
- Löscharbeiten für Feuerwehr wegen unwegsamem Gelände schwierig, Stromleitungen wurden abgeschaltet, keine Verletzten.
- Brandursache und Schadenshöhe noch unklar, Ermittlungen laufen.
Ein zur Ferienhütte umfunktioniertes Stadel ist Sonntagnachmittag im Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) in Brand geraten. Die Löscharbeiten erwiesen sich für die Feuerwehr aufgrund des unwegsamen Geländes als schwierig, teilte die Polizei mit. Die gesamte auf einem abgelegenen Feld errichtete Hütte stand schließlich in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten mussten auch Stromleitungen abgeschaltet werden. Die Mieter hatten die Hütte indes bereits verlassen. Verletzt wurde niemand.
Rund zwei Stunden nach Brandausbruch um 16.38 Uhr konnten die Flammen endgültig gelöscht werden. Die Brandursache war noch unbekannt, teilte die Polizei mit. Hierzu werde noch ermittelt, auch sei die Höhe des Sachschadens noch unklar.
Kommentare