Tirol: 65-jähriger Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Die Tiroler Polizei hat am Samstag ein Dutzend gestohlene Fahrräder in einer Innsbrucker Wohnung gefunden und den Tatverdächtigen später erneut auf frischer Tat ertappt. Die Beamten fanden das Diebesgut in der Nacht auf Samstag und nahmen einen 65-jährigen tatverdächtigen Österreicher fest.

Kurz vor Mittag wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Nur rund zwei Stunden später wurden die Beamten wegen eines Fahrraddiebstahls alarmiert und trafen den 65-Jährigen an.