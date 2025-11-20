Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag eine Tankstelle im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) überfallen und ausgeraubt. Dabei fesselten sie eine anwesende Mitarbeiterin und flüchteten anschließend mit Bargeld in unbekannte Richtung, bestätigte die Polizei der APA Medienberichte.