Tankstelle überfallen: Mitarbeiterin gefesselt, erst am nächsten Morgen gefunden
Überfall in Nacht auf Donnerstag: Zwei Unbekannte raubten Bargeld, die gefesselte Mitarbeiterin wurde erst in den Morgenstunden gefunden.
Zusammenfassung
- Zwei Unbekannte überfielen in der Nacht auf Donnerstag eine Tankstelle in Ehrwald, Tirol.
- Die Täter fesselten eine Mitarbeiterin und entkamen mit Bargeld in unbekannte Richtung.
- Die gefesselte Mitarbeiterin wurde erst am Morgen gefunden, das Landeskriminalamt ermittelt.
Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag eine Tankstelle im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) überfallen und ausgeraubt. Dabei fesselten sie eine anwesende Mitarbeiterin und flüchteten anschließend mit Bargeld in unbekannte Richtung, bestätigte die Polizei der APA Medienberichte.
Opfer erst am Morgen gefunden
Die Mitarbeiterin wurde erst in den Morgenstunden aufgefunden. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen, diese dauerten noch an.
