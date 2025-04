Suche nach deutschem Urlauber, der "Natur genießen wollte"

Eine Suchaktion nach einem 53-jährigen Urlauber in Kappl (Bezirk Landeck) hat am Freitagabend ein gutes Ende gefunden. Der Deutsche ließ sich nach der Konsumation einiger alkoholischer Getränke nicht davon abbringen, eine schwierige Route in Angriff zu nehmen.

Bei einsetzender Dunkelheit wurde er von einem Polizeihund unverletzt im Gelände aufgespürt, informierte die Polizei.