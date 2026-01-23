Sölden: Männer in Apres-Ski-Bar mit Ski und Skischuhen attackiert

Im Wintersportort Sölden im Tiroler Ötztal sind Donnerstagabend zwei Niederländer im Alter von 40 und 39 Jahren bei einem Streit mit Unbekannten verletzt worden.

Die Männer wurden mit Skiern attackiert, dem 40-Jährigen wurde sogar mit einem Skischuh ins Gesicht getreten , als dieser am Boden lag. Er erlitt Verletzungen am Kopf, sein Landsmann wiederum Schnittwunden am Kopf und eine Platzwunde an der Lippe.

Bierkrug auf Hinterkopf

Auch in Söll (Bezirk Kufstein) wurde ein Mann in einer Bar verletzt.

Der 30-jährige Deutsche stand laut Polizei an der Bar, als ihm ein Unbekannter plötzlich einen vollen Bierkrug mehrmals auf den Hinterkopf schlug. Das Opfer erlitt eine klaffende Platzwunde, hieß es. Eine Fahndung nach dem Täter blieb ohne Ergebnis. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert.