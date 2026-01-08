Bei einem Nachtskilauf in Serfaus wurde am Dienstagabend eine 13-jährige dänische Skifahrerin bei einer Kollision verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Kollision bei eisigen Temperaturen

Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am 7. Januar gegen 22 Uhr auf der blauen Piste 90 in Serfaus. Die 13-Jährige fuhr hinter ihrem Vater ins Tal, als sie auf Höhe der Talstation der Planseggbahn von einem Skifahrer erfasst wurde. Der Unbekannte soll mit hoher Geschwindigkeit von hinten angefahren sein und mit der rechten Körperseite des Mädchens kollidiert sein. Während der mutmaßliche Verursacher nicht stürzte und weiterfuhr, blieb das Mädchen verletzt bei Dunkelheit und minus 17 Grad Celsius auf der Piste liegen.