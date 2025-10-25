Tirol

Skifahrer prallte in Tirol gegen Felsblöcke und blieb regungslos liegen

Zu sehen ist eine Bergkette mit dem Stubaier Gletscher.
Der 20-jähriger Belgier wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
25.10.25, 10:22
Ein 20-jähriger Belgier ist am Freitag beim Skifahren im Skigebiet "Stubaier Gletscherbahnen" in Tirol schwer verletzt worden.

Der junge Mann war kurz vor der Talstation der dortigen Sesselbahn über den Pistenrand ins freie Gelände hinausgefahren. Nach fünf Metern stieß der 20-Jährige, der keinen Helm trug, gegen mehrere eingeschneite Felsblöcke. Daraufhin überschlug er sich und prallte mit dem Kopf gegen weitere Felsblöcke. Schließlich blieb der Belgier regungslos liegen.

Ein zufällig vorbeikommender Skifahrer bemerkte den Schwerverletzten, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 20-Jährige wurde schließlich von der Besatzung eines Notarzthubschraubers geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Er erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper.

