Skifahrer prallte in Tirol gegen Felsblöcke und blieb regungslos liegen

Ein 20-jähriger Belgier ist am Freitag beim Skifahren im Skigebiet "Stubaier Gletscherbahnen" in Tirol schwer verletzt worden.

Der junge Mann war kurz vor der Talstation der dortigen Sesselbahn über den Pistenrand ins freie Gelände hinausgefahren. Nach fünf Metern stieß der 20-Jährige, der keinen Helm trug, gegen mehrere eingeschneite Felsblöcke. Daraufhin überschlug er sich und prallte mit dem Kopf gegen weitere Felsblöcke. Schließlich blieb der Belgier regungslos liegen.