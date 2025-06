Siebenjähriger in Tirol von Moped erfasst und verletzt

Ein siebenjähriger Bub ist am frühen Mittwochabend auf der Itterer Straße (L 206) in Itter in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem Moped frontal erfasst und verletzt worden. Der Bub hatte auf Höhe des Dorfplatzes vom Gehsteig über die Straße zu einem Brunnen laufen wollen.