Sekundenschlaf: Auto mit Baby überschlug sich in Tirol

Eine ordentliche Portion Glück hatten eine 22-jährige Autofahrerin und ihr vier Monate altes Baby bei einem Verkehrsunfall in Tirol. Die Frau war Donnerstagmittag auf der Ötztalstraße (B 186) taleinwärts gefahren, als sie plötzlich in einer Rechtskurve in einen Sekundenschlaf fiel.