Sekundenschlaf: Auto mit Baby überschlug sich in Tirol
Das Fahrzeug kam nach 15 Metern in Straßengraben zum Stillstand. Mutter und Baby blieben unverletzt.
Eine ordentliche Portion Glück hatten eine 22-jährige Autofahrerin und ihr vier Monate altes Baby bei einem Verkehrsunfall in Tirol. Die Frau war Donnerstagmittag auf der Ötztalstraße (B 186) taleinwärts gefahren, als sie plötzlich in einer Rechtskurve in einen Sekundenschlaf fiel.
Das Auto kollidierte mit Betonleitwänden, überschlug sich und kam erst nach 15 Metern im Straßengraben zum Stillstand. Mutter und Sohn überstanden den Unfall unverletzt, berichtete die Polizei.
Kommentare