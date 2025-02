Rodelunfälle in Tirol: Schwerverletzte nach Stürzen und Kollisionen

Zwei Rodelunfälle haben am Mittwoch in Tirol ebenso viele Schwerverletzte gefordert. In Thiersee im Bezirk Kufstein geriet eine 46-jährige Deutsche über eine Rodelbahn hinaus und stürzte rund sieben Meter über ein steiles Waldgelände ab. Im Gemeindegebiet von Going am Wilden Kaiser (Bezirk Kitzbühel) wurde ein 55-jähriger Landsmann zunächst von seiner Rodel geschleudert. Zwei nachkommende Wintersportler fuhren auf ihn auf .

Unfallhergang

Bei dem Unfall auf der Bahn Kala Alm in Thiersee hatte die Frau zuvor die Kontrolle über ihre Rodel verloren. Daraufhin kam sie von der Strecke ab, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 46-Jährige wurde letztlich von der Bergrettung Kufstein geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus der Festungsstadt geflogen.

Der Unfall in Going ereignete sich wenig später, gegen 19.30 Uhr. Der 55-Jährige hackte mit seinem Bein bei einem Fangnetz ein und geriet ins Schleudern, worauf es dann zu dem "Auffahrunfall" mit den anderen Rodlern kam. Der Deutsche erlitt dabei eine schwere Oberschenkelverletzung. Er wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit dem Skidoo ins Tal sowie daraufhin mit der Rettung ebenfalls in das Krankenhaus Kufstein gebracht.