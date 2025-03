Rekrut stürzte in Tirol in Gletscherspalte

Ein 19-jähriger Bundesheer-Rekrut i st am Mittwoch bei der Abfahrt vom Großvenediger im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol im Rahmen einer Skihochtour rund sechs bis acht Meter in eine Gletscherspalte gestürzt.

Der Sturz in die Gletscherspalte hatte sich am Schlatenkees ereignet. Die Bergung der Bundesheerangehörigen, die die Skitour im Zuge einer Ausbildung absolvierten, gestaltete sich in weiterer Folge indes schwierig. Die Gruppe fuhr nach dem Unfall zum Winterraum der derzeit nicht bewirtschafteten Prager Hütte ab, teilte die Polizei mit. Von dort wurde am frühen Abend zunächst die Rettungsleitstelle alarmiert.