Polizei in Lienz forschte rabiaten Krampus aus

Die Polizei in Lienz hat einen 17-Jährigen als rabiaten Krampus ausgeforscht. Der Jugendliche soll am 5. Dezember eine 16-Jährige brutal zu Boden geschleudert haben. Die junge Frau schlug mit dem Kopf auf Asphalt auf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Der 17-Jährige habe sich in einer ersten Befragung geständig gezeigt, informierte die Exekutive am Heiligen Abend. Der Vater des Mädchens, das ins Krankenhaus gebracht worden war, hatte am 12. Dezember Anzeige erstattet. Nach umfangreichen Erhebungen gelang es der Polizei am Dienstag, die Identität des 17-Jährigen zu ermitteln.