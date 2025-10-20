Tirol

Online-Betrug mit Finanzamtsnachricht: Tiroler verlor viel Geld

65-Jähriger wurde durch gefälschte Nachricht von Finanz-Online und Social-Media-Link zur Eingabe seiner Bankdaten verleitet.
20.10.25, 08:46
Ein Mann aus Wörgl in Tirol wurde am Freitag Opfer eines Online-Betrugs: Über eine Social-Media-Plattform erhielt der 65-Jährige eine Nachricht, die vermeintlich von Finanz-Online stammte. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Darin wurde  ihm mitgeteilt, dass sein Zugang demnächst ablaufe: Wenn er ihn behalten wolle, müsse er seine Daten neu eingeben.

Der Tiroler klickte auf einen mitgeschickten Link und gab seine Bankdaten ein.

Falscher Link, fingierter Anruf

Kurz darauf erhielt er einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin seiner Bank, die behauptete, er gäbe Unregelmäßigkeiten bei einer Transaktion: Sie bot an , das rückgängig  zu machen, falls der Tiroler das autorisiere.

Tatsächlich passierte laut Landespolizeidirektion Tirol genau in  dem Moment der Betrug: Der 65-Jährige gab seine Zugangsdaten bekannt und verlor  einen "mittleren fünfstelligen Eurobetrag". Die Ermittlungen laufen.

(kurier.at, eh, agenturen) 

