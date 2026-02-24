Bei Parkstreit in Zell am Ziller Messer gezückt

In Zell am Ziller kam es am Sonntagmorgen zu einer bedrohlichen Situation zwischen zwei Männern. Ein 58-jähriger Kroate wurde nach einer Auseinandersetzung über eine Parksituation mit einem Messer bedroht. Der Vorfall ereignete sich am 23. Februar 2026 gegen 8.50 Uhr im Bereich einer Zufahrt in der Tiroler Gemeinde. Auslöser des Streits soll ein verparkendes Fahrzeug gewesen sein.

Streit eskaliert wegen Parkproblem

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 44-jähriger Deutscher sein Fahrzeug so abgestellt haben, dass eine Zufahrt blockiert wurde. Dies führte zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 58-jährigen Kroaten.