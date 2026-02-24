Tirol

Bei Parkstreit in Zell am Ziller Messer gezückt

Ein 44-jähriger Deutscher bedrohte einen Kroaten. Er wurde mit einem Waffenverbot belegt.
24.02.2026, 18:18

In Zell am Ziller kam es am Sonntagmorgen zu einer bedrohlichen Situation zwischen zwei Männern. Ein 58-jähriger Kroate wurde nach einer Auseinandersetzung über eine Parksituation mit einem Messer bedroht. Der Vorfall ereignete sich am 23. Februar 2026 gegen 8.50 Uhr im Bereich einer Zufahrt in der Tiroler Gemeinde. Auslöser des Streits soll ein verparkendes Fahrzeug gewesen sein.

Streit eskaliert wegen Parkproblem

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 44-jähriger Deutscher sein Fahrzeug so abgestellt haben, dass eine Zufahrt blockiert wurde. Dies führte zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 58-jährigen Kroaten.

Im Verlauf des Streits soll der 44-Jährige mutmaßlich ein Messer gezogen und dieses vor das Gesicht des 58-Jährigen gehalten haben. Der bedrohte Mann entfernte sich daraufhin vom Vorfallsort und verständigte umgehend die Polizei.

Polizeiliche Maßnahmen eingeleitet

Bei Eintreffen der Beamten verhielt sich der Tatverdächtige kooperativ. Das Messer wurde von den Polizisten sichergestellt und der 44-Jährige zum Sachverhalt einvernommen. Gegen den Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wurde Anzeige auf freiem Fuß erstattet. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

