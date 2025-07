Ein herrenlos in der Isel im Stadtgebiet von Lienz treibendes Boot hat am Sonntagvormittag für eine große Suchaktion samt Hubschrauber gesorgt. Es war unklar, ob sich Menschen in Notlage befinden. Das Boot, ein grünes Wanderkajak Marke "Pelican", wurde von Wasserrettern bei Dölsach geborgen. Der Sucheinsatz wurde um 12.00 Uhr nach dreieinhalb Stunden ergebnislos abgebrochen. Die Polizei rief Wassersportler auf, durch Meldung verlorener Geräte unnötige Einsätze zu verhindern.