Motorradfahrer bei Unfall im Arlbergtunnel schwer verletzt

Er wurde vom Sitz geschleudert und unter dem Motorrad eingeklemmt. Der Franzose wurde zunächst mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen und von dort in die Innsbrucker Klinik überstellt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden, teilte die Polizei mit.

Der Tunnel war rund eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt.