Mann stürzte in Tirol 100 Meter mit Traktor ab

Ein 47-jähriger Niederländer ist am Dienstag im Tiroler Serfaus (Bezirk Landeck) mit einem Traktor 100 Meter abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei bergwärts fahrend oberhalb der Cervosa Alm in einer scharfen Linkskurve von einem Fahrweg abgekommen. Der Traktor überschlug sich beim Absturz mehrfach. Der Lenker wurde nach 100 Metern aus dem Fahrzeug geschleudert, mit dem Hubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.