Lkw in Vollbrand: Tiroler Brennerautobahn bei Innsbruck gesperrt

Ein in Vollbrand geratener Lkw hat Montagvormittag zu einer Sperre der Tiroler Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck-Amras und dem Bergisel in beide Richtungen geführt.

Der Lenker wurde offenbar verletzt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Sperre dauerte indes aufgrund der Aufräumarbeiten vorerst an. Es bildete sich ein langer Stau. Eine dichte Rauchwolke war weithin zu sehen. Der Lkw war in Richtung Brenner unterwegs gewesen.