Landwirt wurde in Tirol von Stier schwer verletzt
Tier attackierte in Strass im Zillertal einen Bauern ohne Vorzeichen.
Ein Landwirt ist am Sonntagvormittag in Strass im Zillertal (Bezirk Schwaz) von einem Stier schwer verletzt worden. Der Stier wurde von dem Bauern im Stall geführt, als dieser den Mann plötzlich attackierte und gegen einen Stallzaun drückte.
Dem Landwirt gelang es, sich in Sicherheit zu bringen und Angehörige zu verständigen, die einen Notruf absetzten. Er wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert, informierte die Polizei.
