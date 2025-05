Internetbetrug: Auto mit gefälschter Überweisung erschlichen

Mit einem mutmaßlichen Betrüger einigte er sich auf einen Verkaufspreis im hohen fünfstelligen Eurobereich. Vereinbart wurde eine Baranzahlung in einem mittleren vierstelligen Betrag bei Abholung und die Überweisung des Restbetrags bei Unterzeichnung des Kaufvertrages.

Gefälschte Überweisungsbestätigung

Am 2. Mai erschienen zwei bislang unbekannte Männer, die mutmaßlich an dem Betrug beteiligt waren, um das Fahrzeug abzuholen. Sie zahlten jedoch einen geringeren Betrag an als ursprünglich vereinbart. Als der Verkäufer daraufhin Kontakt mit dem vermeintlichen Käufer aufnahm, übermittelte dieser ihm über eine Online-Kommunikationsplattform eine Überweisungsbestätigung.

Im Vertrauen auf die Echtheit des Dokuments unterzeichnete der 56-Jährige den Kaufvertrag und übergab sein Fahrzeug.