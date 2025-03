Hund und Weste geraubt: 15-Jähriger in Tirol festgenommen

Mit einem Raub hat eine TikTok-Bekanntschaft bzw. Verabredung zwischen einem zwölfjährigen Österreicher und einem 15-jährigen Syrer in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) geendet: Unter Androhung von Gewalt nahm letzterer dem Zwölfjährigen Dienstagnachmittag seinen Hund, einen Staffordshire Terrier, und eine Weste weg, teilte die Polizei mit. Nachdem die Mutter des Opfers Anzeige erstattet hatte, nahm die Polizei den jugendlichen Verdächtigen am Bahnhof in Hall fest.