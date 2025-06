Frühere Jugendherberge in Osttirol stand in Vollbrand

Eine frühere Alpenverein-Jugendherberge am Zettersfeld in Thurn in Osttirol ist in der Nacht auf Sonntag in Vollbrand geraten. Es wurde niemand verletzt, zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in dem Gebäude.

Die Brandursache war vorerst ebenso unklar wie die genaue Schadenshöhe. Das Feuer in dem ehemaligen Jugendheim führte zu einem Feuerwehr-Großeinsatz: Rund 140 Kräfte aus Thurn und umliegenden Gemeinden mit 20 Fahrzeugen standen im Einsatz.

Als die Feuerwehrleute kurz vor 0.30 Uhr eintrafen, stand das ehemalige, mittlerweile offenbar unbewohnte Jugendheim bereits in Flammen. Die Lösch- und Nachsorgearbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden.