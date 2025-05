Frau stirbt beim Wandern, als sie ihren Hund retten möchte

Eine 43-jährige deutsche Wanderin ist am Mittwoch bei einem tragischen Unfall im Tiroler Gemeindegebiet Häselgehr ums Leben gekommen.

Verhängnisvolle Rettungsaktion für Hund

Der Unfall ereignete sich gegen 12:00 Uhr, als eine vierköpfige Wandergruppe von Grießau aus in Richtung Grießbachalm unterwegs war. Mit dabei waren auch zwei nicht angeleinte Hunde. Auf Höhe der Wasserstation lief einer der Hunde plötzlich in Richtung eines Abhanges. Die 43-Jährige geriet daraufhin in Panik und folgte dem Tier.

Während der Hund den Wasserfall hinabstürzte, versuchte die Frau, auf dem Gesäß sitzend den steilen Hang hinunterzurutschen. Aufgrund des nassen Grases und der Steilheit des Geländes – der Hang weist ein Gefälle von 42 Grad auf – konnte sie sich nicht mehr halten und stürzte ab.

Hilfe kam zu spät

Der alarmierte Rettungshubschrauber traf kurze Zeit später am Unfallort ein. Für die Wanderin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 43-Jährigen feststellen.