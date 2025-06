Fahrer und Beifahrer blieben bei Autoüberschlag in Tirol unverletzt

Ein stark alkoholisierter Autofahrer und sein Beifahrer haben am Sonntag einen Autoüberschlag in Oberhofen (Bez. Innsbruck-Land) anscheinend ohne Verletzungen überstanden. Der 21-jährige Lenker verlor infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw, der den Straßenrand überfuhr, über eine Böschung glitt und sich in einem Feld mehrmals überschlug. Der Chauffeur und sein 19-jähriger Begleiter wurden ins Spital gebracht, der 21-Jährige ist seinen Führerschein los.