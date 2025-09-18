Elfjähriger in Innsbruck von Klein-Lkw angefahren und verletzt

Ein elfjähriger Bub ist Donnerstagnachmittag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck von einem Transporter erfasst und dabei verletzt worden. Der Bub mit noch ungeklärter Staatsangehörigkeit hatte laut Polizei kurz vor 15 Uhr in einem Kreuzungsbereich eine Straße überquert.

Dabei wurde er vom Transporter eines 36-jährigen Türken umgestoßen, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich an der Hüfte. Der Elfjährige wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.