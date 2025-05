Einfamilienhaus in Tirol geriet in Brand

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Ötztal-Bahnhof in Tirol (Bezirk Imst) hat Mittwochvormittag einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Das Feuer soll nach bisherigen Informationen im Zubau ausgebrochen und dann auch auf das Hauptgebäude übergegangen sein.

Laut Medienberichten befanden sich zwei Personen in dem Haus. Sie sollen sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben. Ob sie verletzt wurden, war vorerst unklar.