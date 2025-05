E-Mountainbiker stürzte vom "Goassteig" über 25 Meter hohe Felswand ab

Ein 42-jähriger E-Mountainbiker, der als Teil einer vierköpfigen Gruppe im Rahmen einer Tour auf dem „Goassteig“ in Amlach (Osttirol) unterwegs war, beim Absturz über eine 25 Meter hohe Felswand schwere Verletzungen erlitten.

Bei der Talfahrt auf einem Wanderweg stürzte der Mann gegen 17.45 Uhr beim Bremsen über den Lenker und in weiterer Folge über die steile Wand ab, an deren Fuß er laut Polizei zu liegen kam. Die drei Begleiter des 42-Jährigen setzten unverzüglich die Rettungskette in Gang.

Nach der Erstversorgung durch den verständigten Rettungsdienst und den Notarzt wurde der Österreicher mit schweren Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Im Einsatz standen das Rote Kreuz Lienz, die Bergrettung Lienz, sowie die Polizei