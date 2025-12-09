Bus rollte Siebenjähriger in Tirol über die Füße: Schwer verletzt

Eine Siebenjährige ist Dienstagmittag bei einem Unfall an einer Bushaltestelle in Zell am Ziller im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Ein 44-jähriger Österreicher hatte einen Omnibus in die Haltestelle gelenkt, bei der das Mädchen wartete. Plötzlich überrollte ein Rad des Omnibusses beide Füße der Siebenjährigen.

Das Kind wurde an Ort und Stelle erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.