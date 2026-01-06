Brand in Lienz: 50 Hotelgäste evakuiert

Rund 50 Hotelgäste sind in der Nacht auf Dienstag in Lienz in Osttirol vorübergehend evakuiert worden, weil vor einem Nachbargebäude Gartenmöbel zu brennen begonnen und eine massive Qualmentwicklung verursacht hatten.

Das Feuer war vom Raucherbereich vor einer Bäckerei ausgegangen, zur Brandursache laufen laut Polizei aber noch Ermittlungen.