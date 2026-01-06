Brand in Lienz: 50 Hotelgäste evakuiert
Die Gartenmöbel im Raucherbereich vor einer Bäckerei fingen Feuer. Die Ursache ist Gegenstand von Ermittlungen.
Rund 50 Hotelgäste sind in der Nacht auf Dienstag in Lienz in Osttirol vorübergehend evakuiert worden, weil vor einem Nachbargebäude Gartenmöbel zu brennen begonnen und eine massive Qualmentwicklung verursacht hatten.
Das Feuer war vom Raucherbereich vor einer Bäckerei ausgegangen, zur Brandursache laufen laut Polizei aber noch Ermittlungen.
Ersthelfer versuchten zunächst, die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen, was aber nicht gelang. Die Feuerwehr, die mit 43 Leuten im Einsatz stand, löschte den Brand schließlich. Die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest.
