Auseinandersetzung mit Bierglas eskaliert: 24-Jähriger verletzt 8 Personen

Ein 24-Jähriger hat am Sonntag in einem Nachtlokal in Ischgl (Bezirk Landeck) einem 28-Jährigen mit einem Bierglas auf den Kopf geschlagen und diesen dabei schwer verletzt. Laut Polizei zerbarst das Glas, wodurch weitere sieben Lokalgäste leichte Verletzungen davontrugen. Drei Verletzte mussten nach der Erstversorgung an Ort und Stelle zur Nachuntersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.