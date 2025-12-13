Betrunkene schliefen in Auto auf Skipiste des Ötztaler Gletscherstadions

Zwei betrunkene Männer haben in der Nacht auf Samstag in Sölden (Bezirk Imst) ihren Rausch in einem Auto direkt auf der Skipiste des Gletscherstadions ausgeschlafen.

Die Polizei weckte den 38-jährigen Lenker und seinen 40-jährigen Beifahrer. Gegenüber den Beamten gaben sie an, dass es ihr Traum gewesen sei, einmal auf der Piste zu schlafen, um danach direkt von dort in den Skitag starten zu können. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Schranken ausgerissen

Die Polizei war Samstagfrüh zu einer Sachbeschädigung bei der Mautstelle Rettenbach-/ Tiefenbachferner gerufen worden. Dort war ein Schranken ausgerissen worden. Dabei fanden sie den Wagen mit den beiden Männern. Dem Fahrer aus Luxemburg wurde der Führerschein abgenommen. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.