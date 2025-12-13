Betrunkene schliefen in Auto auf Skipiste des Ötztaler Gletscherstadions
Zwei betrunkene Männer haben in der Nacht auf Samstag in Sölden (Bezirk Imst) ihren Rausch in einem Auto direkt auf der Skipiste des Gletscherstadions ausgeschlafen.
Die Polizei weckte den 38-jährigen Lenker und seinen 40-jährigen Beifahrer. Gegenüber den Beamten gaben sie an, dass es ihr Traum gewesen sei, einmal auf der Piste zu schlafen, um danach direkt von dort in den Skitag starten zu können. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.
Schranken ausgerissen
Die Polizei war Samstagfrüh zu einer Sachbeschädigung bei der Mautstelle Rettenbach-/ Tiefenbachferner gerufen worden. Dort war ein Schranken ausgerissen worden. Dabei fanden sie den Wagen mit den beiden Männern. Dem Fahrer aus Luxemburg wurde der Führerschein abgenommen. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.
Mitten auf der Katschberg Bundesstraße (B99) hat wiederum ein Alkolenker in Obertauern im Salzburg Pongau seinen Rausch ausgeschlafen. Eine Polizeistreife wurde in der Nacht auf Samstag auf den Wagen mit dem schlummernden 50-jährigen Schweizer am Steuer aufmerksam.
Ein Alkotest ergab 1,62 Promille. Der Mann musste den Führerschein abgeben und Anzeige wurde erstattet. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.
Kommentare