Baseballschläger-Attacke auf Mann in Tirol: Täter weiter flüchtig

Nach einem Angriff mit Baseballschlägern auf einen 30-Jährigen durch mehrere Unbekannte Samstagabend in Zirl in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sind die Täter vorerst weiter flüchtig. Es gebe derzeit keine Hinweise auf sie, sagte eine Polizeisprecherin am Montag zur APA. Der Iraker war laut Medienberichten zum Zeitpunkt der Attacke mit einer Frau auf einer Parkbank gesessen. Plötzlich traten offenbar mehrere Personen hinter ihnen aus dem Wald und begannen, ihn zu malträtieren.