Alkolenker flüchtete in Tirol nach Unfall vor der Polizei

Ein 55-jähriger Autofahrer hat am Freitag in Breitenbach am Inn (Bezirk Kufstein) nach einem Verkehrsunfall Fahrerflucht begangen.

Dabei versuchte er, einer Polizeistreife zu entkommen und verursachte eine Kollision zweiter Motorradfahrer, informierte die Exekutive am Samstag.