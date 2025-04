Auto landete nach Verfolgungsjagd mit Polizei in Tiroler Schulgarten

Ein 21-jähriger Autofahrer hat sich Dienstagabend in Innsbruck eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, wobei er schlussendlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Garten der Volksschule Neu-Arzl krachte. Der Lenker hatte gegen 23.00 Uhr in der Schützenstraße nach einer Verkehrsübertretung eine Anhaltung einer Polizeistreife missachtet. Der Russe raste daraufhin in Richtung Rum und ignorierte rote Ampeln. Mehrere Polizeistreifen verfolgten den Pkw.