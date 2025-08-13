Achtjähriges Mädchen stürzte in Innsbruck aus dem ersten Stock

Ein achtjähriges Mädchen ist Dienstagabend aus einem Fenster des ersten Stocks eines Innsbrucker Mehrparteienhauses gestürzt und verletzt worden.

Das Kind war gegen 20.10 Uhr bei offen stehendem Fenster auf ein Fensterbrett geklettert, teilte die Polizei mit. Die Achtjährige wurde in die Klinik der Tiroler Landeshauptstadt eingeliefert.