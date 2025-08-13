Achtjähriges Mädchen stürzte in Innsbruck aus dem ersten Stock
Unfall passierte am Abend. Das Kind ist nicht in Lebensgefahr.
Ein achtjähriges Mädchen ist Dienstagabend aus einem Fenster des ersten Stocks eines Innsbrucker Mehrparteienhauses gestürzt und verletzt worden.
Das Kind war gegen 20.10 Uhr bei offen stehendem Fenster auf ein Fensterbrett geklettert, teilte die Polizei mit. Die Achtjährige wurde in die Klinik der Tiroler Landeshauptstadt eingeliefert.
Lebensgefahr bestand nicht, das Kind werde auf der Normalstation betreut, bestätigte ein Kliniksprecher der APA entsprechende Medienberichte.
