81-Jähriger von Mann in Innsbruck brutal niedergeschlagen

Ein 81-Jähriger ist Samstagvormittag auf einem Gehsteig in Innsbruck von einem 37-Jährigen brutal attackiert und schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit gezielten Faustschlägen ins Gesicht zu Boden gestreckt, anschließend wurden ihm Fußtritte in den Hüftbereich versetzt.

Der 81-Jährige erlitt Brüche im Bereich des Schultergelenks und des Hüftknochens sowie Rissquetschwunden am Hinterkopf und an der Lippe. Er wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert, teilte die Polizei mit. Der tatverdächtige Österreicher dürfte sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden haben, wie es hieß.