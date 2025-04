75-Jährige stürzt durch Schacht auf Betonboden

Eine 75-Jährige ist am Dienstag bei Aufräumarbeiten im Rohbau eines Familienangehörigen in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden.

Die Frau hatte beim Zusammenkehren des Bodens ein Schalungsbrett im Bereich eines offenen Schachtes entfernt und offenbar die Öffnung übersehen. Die Einheimische stürzte daraufhin rund 2,5 Meter auf den Betonboden des Kellers.

Die 75-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Zuvor hatte ein Angehöriger die Rettungskette in Gang gesetzt.

20 Feuerwehrleute aus Bruckhäusl und Wörgl bargen die Frau aus dem Keller, informierte die Polizei.