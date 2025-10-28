60-Jähriger bei Unfall mit Motorkarren in Tirol verletzt

Ein 60-Jähriger ist Dienstagmittag in Sillianberg (Bezirk Lienz) bei einem Unfall mit einem Motorkarren schwer verletzt worden. Der Mann war hangabwärts gefahren, als er über eine Geländekante lenkte und ins Rutschen geriet.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und der 60-Jährige wurde herausgeschleudert, berichtete die Polizei. Arbeitskollegen setzten einen Notruf ab, der Verunfallte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.