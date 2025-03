50-Jähriger in Tirol nach Stromschlag schwer verletzt

Ein 50-Jähriger hat am frühen Sonntagabend bei Renovierungsarbeiten in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Schwaz einen heftigen Stromschlag erlitten und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann war von seinem Sohn bewusstlos am Boden liegend neben dem Stromverteilerkasten im Fahrradraum entdeckt worden, berichtete die Polizei. Die Ehefrau des Verunfallten setzte den Notruf ab, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.