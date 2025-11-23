50-Jähriger in Innsbruck von drei Unbekannten ausgeraubt

Ein 50-jähriger Mann ist am Freitag in Innsbruck von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Er wurde gegen 20.30 Uhr von einem Unbekannten in einen Innenhof in der Kärntnerstraße 36 gelockt, wo zwei weitere Unbekannte warteten, berichtete die Polizei.

Als er die Herausgabe von Geldtasche und Handy verweigerte und flüchten wollte, kam es zur Rauferei. Auf den Zuruf einer Passantin, dass sie die Polizei rufe, flüchteten die Täter mit dem Smartphone des Opfers. Zeugen werden gesucht.

Die Täter waren laut Polizei schwarz gekleidet und vermutlich ausländischer Herkunft, sprachen jedoch gut Deutsch. Hinweise erbittet die Polizei an die Polizeiinspektion Pradl unter der Telefonnummer 059 133 7587 oder an jede andere Polizeidienststelle.