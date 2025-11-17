34-Jähriger beim Entladen von Glasscheiben in Tirol schwer verletzt
Auch 28-jähriger Arbeitskollege wurde verletzt.
Zwei Arbeiter im Alter von 34 und 28 Jahren sind Montagvormittag in Vils (Bezirk Reutte) beim Entladen von schweren Glasscheiben verletzt worden. Die Italiener standen auf einem Anhänger, als die Scheiben beim Lösen der Zurrgurte umfielen.
Eine Scheibe landete auf dem Fuß des Älteren. Er stürzte vom Anhänger und wurde schwer verletzt. Der 28-Jährige erlitt eine Schnittverletzung, berichtete die Polizei. Sie wurden ins Spital eingeliefert.
