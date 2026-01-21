Tirol

33-Jährige und Kind in Tirol bei Kollision mit Drogenlenker verletzt

Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.
39-Jähriger war leicht alkoholisiert, übermüdet und stand unter Drogeneinfluss - Frau und zehnjähriges Kind verletzt ins Spital eingeliefert.
21.01.26, 09:10

Eine 33-jährige Autofahrerin und ein zehnjähriges Kind sind Dienstagabend bei einer Kreuzung in Lechaschau (Bezirk Reutte) bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw verletzt worden. 

Der 39-jährige Lenker war laut Polizei leicht alkoholisiert, übermüdet und stand unter Drogeneinfluss. Ihm wurde nach dem Unfall der Führerschein vorläufig abgenommen, er blieb unverletzt. Die Frau und das Kind wurden von der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.

Agenturen, SJ  | 

