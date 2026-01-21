33-Jährige und Kind in Tirol bei Kollision mit Drogenlenker verletzt

Eine 33-jährige Autofahrerin und ein zehnjähriges Kind sind Dienstagabend bei einer Kreuzung in Lechaschau (Bezirk Reutte) bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw verletzt worden.

Der 39-jährige Lenker war laut Polizei leicht alkoholisiert, übermüdet und stand unter Drogeneinfluss. Ihm wurde nach dem Unfall der Führerschein vorläufig abgenommen, er blieb unverletzt. Die Frau und das Kind wurden von der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.