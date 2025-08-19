29-jähriger Deutscher am Großglockner tödlich verunglückt

Ein 29-jähriger Deutscher ist am Montag bei einer Bergtour im Bereich des sogenannten Teufelshorns an der Ostseite des Großglockners auf Tiroler Gebiet offenbar mehrere hundert Meter abgestürzt und dabei tödlich verunglückt.

Drei Alpinisten, die ebenfalls im Gelände unterwegs waren, beobachteten aus einiger Entfernung, wie der Mann plötzlich in die Tiefe fiel, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie setzten sofort einen Notruf ab.