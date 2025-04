20-jähriger Skifahrer prallte in Sölden gegen Schneekanone - tot

Tödlich verunglückt ist am Montag ein 20-jähriger niederländischer Skifahrer in Sölden am Rettenbachferner. Der junge Mann war zu Mittag auf der schwarzen Piste Nr. 31 unterwegs, als er gegen eine Schneekanone prallte und starb.

Die steilste Piste im Skigebiet ist auch die Strecke, auf der jährlich der Weltcup-Auftakt stattfindet.