14-Jähriger unter Verdacht: Autodiebstahl und Brandversuch in Tirol

Laut Polizeibericht soll der syrische Staatsbürger das angeblich unversperrte Fahrzeug eines 33-jährigen Österreichers mit dem darin liegenden Schlüssel entwendet haben. Der Vorfall ereignete sich am 19. April 2025 kurz vor Mitternacht an der Wohnadresse des Fahrzeugbesitzers.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll ein 14-jähriger Jugendlicher in Wörgl einen PKW unbefugt in Betrieb genommen haben.

Unfall und Brandversuch im Wald

Der mutmaßliche Täter soll das Fahrzeug im Bereich Wörgl und Kufstein gelenkt haben. In einem Kreisverkehr an der B171 kam es laut Polizei zu einer Kollision mit einem Randstein, wodurch ein Reifen so stark beschädigt wurde, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Tatverdächtige soll das Auto daraufhin im sogenannten "Kufsteiner Wald" im Gemeindegebiet von Schwoich abgestellt haben. Vermutlich um Spuren zu verwischen, soll er versucht haben, das Fahrzeug im Bereich des Tankzugangs in Brand zu setzen.