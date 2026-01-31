Wohnhausbrand: 63-Jähriger tot aufgefunden

Bei einem verheerenden Wohnhausbrand in Wagna bei Leibnitz ist am Freitagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen.

Gegen 11:50 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu dem Brandort in der Leitringer Straße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ersten Informationen zufolge befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine Person im brennenden Haus.