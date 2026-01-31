Wohnhausbrand: 63-Jähriger tot aufgefunden
Bei einem verheerenden Wohnhausbrand in Wagna bei Leibnitz ist am Freitagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen.
Gegen 11:50 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu dem Brandort in der Leitringer Straße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ersten Informationen zufolge befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine Person im brennenden Haus.
Tragischer Fund im Obergeschoss
Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte im Obergeschoss des Hauses eine leblose Person. Die Bergung konnte nur mittels eines Kranfahrzeugs durchgeführt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Opfer vermutlich um den 63-jährigen Bewohner des Hauses, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein im Gebäude aufgehalten haben soll.
Ermittlungen zur Brandursache laufen
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde die Leiche zur Klärung der genauen Todesursache sowie zur eindeutigen Identitätsfeststellung sichergestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von Spezialisten des Landeskriminalamtes Steiermark geführt. Weitere Details zum Brandhergang und zur Identität des Opfers werden nach Abschluss der forensischen Untersuchungen erwartet.
