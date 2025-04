Live dabei: Wanderfalken brüten auf Kirchturm

Nach dem Stephansdom in Wien und dem Mariendom in Linz besitzt die Herz-Jesu-Kirche in Graz den dritthöchsten Kirchturm Österreichs.

Doch nicht nur seine Höhe von rund 110 Metern macht den Südwestturm des Grazer Doms zu etwas Besonderem, sondern auch seine entzückenden Bewohner, die Wanderfalken.