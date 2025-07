Waffen und Bombenattrappe gehortet: 15-jähriger Steirer festgenommen

Ein 15-jähriger Steirer , der mehrere Jugendliche mit einem Messer bedroht und intensive Recherchen zu Amokläufen im Internet betrieben hat, ist von der Polizei festgenommen worden. Bei dem Burschen wurden bei einer Hausdurchsuchung mehrere Stichwaffen, Äxte, Schwerter sowie eine Machete sichergestellt. Außerdem wurden täuschend echt aussehende Airsoft-Waffen und mit Nägeln präparierte Baseballschläger gefunden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Gegen den 15-Jährigen war wochenlang ermittelt worden. Er soll immer wieder Jugendliche rund um den Bahnhof in Kaindorf an der Sulm mit einem Messer bedroht haben. Bereits am 25. Juni sollen zwei Mädchen im Alter von 14 Jahren von ihm bedroht worden sein. Dann flüchtete er mit einem E-Scooter. Wenige Tage später traf es einen 14-jährigen Burschen am nächtlichen Nach-Hause-Weg. Die Belästigung einer Frau am Bahnsteig führte schließlich zum verdächtigen Österreicher.